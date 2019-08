21 mayo: día de acción global antiChevron

Desde la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad, en alianza con miembros de la Campaña Europea “Derechos para los Pueblos, reglas para las transnacionales – Stop-ISDS”, y otras redes a nivel internacional, en estrecha coordinación con la Unión de Afectado/as por Chevron-Texaco en Ecuador (UDAPT), preparamos varias acciones para ese día.

Chevron, "paga lo que debes.. día internacional contra la empresa corrupta y corruptora"... esta es una historia, la de los pueblos indígenas. Siona, Secoya, Kichuas, Huaorani...

Es también la historia de los carmelitas en Sucumbíos. Y cómo el Vaticano los expulsó en 2011 por su apoyo de 40 años a las comunidades y cómo el obispo español Gonzalo López Marañón estuvo casi un mes en huelga de hambre en la calle (De Ecuador este obispo salió para África donde falleció hace tres años)...

El Vaticano dispuso que entraran a Sucumbíos los Heraldos del Evangelio, una secta ultra, pero la población los rechazó..

En el video Tóxico-Texaco-Tóxico, aparece Pablo Fajardo, el abogado del Frente de Defensa de la Amazonía, que ganó el juicio a la Chevron... que ha puesto cientos de millones y 2000 abogados en su defensa..

Una gigantesca discriminación o asimetría judicial, pero que el pulgarcito ha podido ganar.. hasta el presente. Es una lucha heroica de muchos, muchos años.

En realidad las responsabilidades del estado ecuatoriano, al poner al ejercito al servicio de la transnacional, está en juicio también. "La mano sucia de Chevron" se llamó la campaña del gobierno. Han metido la mano en el petróleo contaminante que la petrolera ha dejado en la Selva desde Correa, hasta la cantante Cher, o Aute, o Calle 13, o Cousteau..

En Asturias nos hacemos eco de esta campaña. Chevron-Texaco ha negociado aquí con CEPSA. Cepsa ha sido vendida en su totalidad a Abu Davi. Cepsa vende los productos Texaco en España. La mano negra de Texaco-Chevron se extiende a Cepsa. Y Chevron debe pagar lo que debe a las comunidades de la Selva ecuatoriana..

La campaña proviene de Nigeria, de Rumanía contra la fractura hidráulica, de la alcaldesa de Richmon, California, EEUU, de Neuquén Argentina, territorio mapuche, de Ecuador..

y se renueva la vieja y muy actual reflexión indígena:

La naturaleza, la tierra, no es una herencia de nuestros padres o abuelos…es un préstamo que nos dejaron nuestras hijas y nietas.. nadie tiene derecho a destrozarla. La Selva no se vende se defiende.

A dos semanas de que celebremos el 5 de junio día mundial del medio ambiente.. aniversario también décimo del Baguazo, la masacre que se produjo en la Amazonia peruana bajo el mandato terrible de Alan García.. que ahora se ha suicidado para no responder ante la justicia por corrupción..

Carta a Ecuador sobre el caso Chevron

(21 de mayo, Día Global #AntiChevron)

Sr. Lenín Moreno Garcés

Presidente de la República de Ecuador

21 de mayo de 2019

Concierne: Caso Chevron-Texaco en Ecuador

Señor Presidente,

Desde un gran número de organizaciones sociales y redes de la sociedad civil internacional, comprometidas con los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental, nos dirigimos a Usted profundamente preocupadas por la situación del caso Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana.

El caso constituye la prueba fehaciente de cómo funciona la arquitectura destinada a asegurar la impunidad de las empresas transnacionales en todo el planeta. Después de 25 años de juicio, la sentencia que obliga a Chevron (antes Texaco) a pagar 9.500 millones de dólares destinados a la reparación del desastre ambiental, a pesar de haber sido ratificada en todas las instancias judiciales de Ecuador, no ha sido ejecutada. Para evitar su cumplimiento, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Ante ello, los/as afectados/as tuvieron que recurrir a cortes extranjeras (en Argentina, Brasil y Canadá) para homologar y ejecutar la sentencia, sin éxito hasta ahora. Mientras tanto, decenas de miles de afectados/as continúan sufriendo serios impactos en la salud. Las muertes con cáncer son 130% más frecuentes y con un riesgo de mortalidad 260% más alto que en otras zonas del Ecuador. En el suelo, continúan las más de 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco, los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de crudo en la Amazonia, una de las regiones las más ricas en biodiversidad del mundo. Desde hace más de 40 años, estos impactos no han sido adecuadamente remediados. El crimen corporativo continúa.

Peor aún, en 2009, Chevron demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, activando el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). La petrolera pidió, además de una compensación económica, que la Corte interfiriera en el propio sistema ecuatoriano de justicia. En agosto de 2018, el panel de arbitraje falló en favor de Chevron, condenando a Ecuador a pagar una suma aún desconocida a la transnacional. Y además ordenó al Gobierno ecuatoriano que evite que se ejecute la sentencia de las cortes ecuatorianas.

Estas disposiciones son inconstitucionales e inaplicables en Ecuador. En caso de aplicar el Gobierno este laudo arbitral, estaría violando su propia constitución, anulando los derechos de las 30.000 personas afectadas y favoreciendo abiertamente los intereses de Chevron.

Esta decisión establecería por tanto un peligroso precedente a nivel internacional que podría incitar a otros tribunales de arbitraje similares a situarse por encima de las cortes nacionales de justicia, socavando los fundamentos del Estado de derecho.

Señor Presidente, hoy en día su gobierno lidera el proceso hacia el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que podría poner fin a la impunidad corporativa, y que se negocia en el Consejo de Derechos Humanos. Cabe recordar que el Tratado constituye una demanda de millones de personas, agrupadas en cientos de organizaciones sociales, sindicatos, y comunidades afectadas en todo el planeta.

Hoy en día, existe una creciente movilización popular internacional contra el mecanismo ISDS. Prueba de ello, más de medio millón de firmas de ciudadano/as de la Unión Europea fueron entregadas al Vice-Presidente de la Comisión Europea en los últimos días, pidiendo que la Unión Europea rechace el ISDS y apoye al Tratado Vinculante de la ONU, así como otras normas para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

Señor Presidente, le recordamos que el caso mencionado, no es una excepción. Chevron sido denunciada por generar impactos sociales y ambientales en otros países, por ejemplo mediante la explotación de proyectos de fracking en Argentina, afectando gravemente a las comunidades indígenas Mapuche. Además, las empresas petroleras como Chevron tienen una fuerte y directa responsabilidad en el cambio climático, que tiene hoy por resultado cientos de miles de víctimas, la expulsión de millones de personas de sus hogares, lo/as refugiado/as climáticos/as, además de que precipita al planeta entero a la mayor crisis ambiental conocida .

Señor Presidente, le manifestamos que no logramos entender el rumbo que toma actualmente su gobierno en este caso. Le recordamos que es obligación de todos los Estados de proteger los derechos humanos de sus poblaciones ante las violaciones cometidas por terceros. Le instamos a no ceder a la presión del gobierno de los Estados Unidos ni de Chevron y dar supremacía a los derechos de ecuatorianas y ecuatorianos, en línea con la Constitución de Ecuador. Le pedimos que no intervenga en el juicio entre las comunidades afectadas, agrupadas en la UDAPT (Unión de Afectados/as por las Operaciones petroleras de Chevron-Texaco) y la transnacional, y que al contrario, brinde su apoyo y protección a las comunidades indígenas y campesinas, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos frente a los intereses de las empresas trasnacionales.

Nos mantenemos en estado de vigilia sobre los avances del caso Chevron en Ecuador.

Además, hoy 21 de mayo, Día Mundial Anti-Chevron, nos movilizamos masivamente en diferentes regiones y países para denunciar la impunidad corporativa y expresar nuestra solidaridad con las comunidades afectadas.

CONFENIAE "Los pueblos indigenas cuidan la selva y la sabiduría ancestral no solamente para nosotros, sino para todos seres del mundo. Están invitados todos y todas a juntarse a nosotros en este camino para la protección de la vida.”