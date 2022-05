Declaran heroína nacional a Berta Cáceres

El Congreso de Honduras ha declarado heroína nacional a Berta Cáceres.

La medida incluye que la imagen de Berta esté en billetes de la moneda nacional, el LEMPIRA, que nombra a un líder indígena lenca, lo mismo que Berta. Sin embargo, esta parte de la resolución parlamentaria es rechazada por el movimiento de ddhh y por la propia hija de Berta: Laura Zúniga Cáceres manifestó: "me dolería ver el rostro de mi madre siendo guardado en los bancos de sus asesinos, que ese rostro rebelde sea la representación de su enriquecimiento. ¿Ellos pagarán en billetes de 200 su próximo asesinato?. Después de todo están en la impunidad”. El COPINH que presidía Berta ha dicho: “Si bien agradecemos el gesto, esto no debe opacar la deuda del Estado por ejercer justicia contra los que pagaron por su asesinato. Aun no hay completa justicia para Berta, hasta que se cancele el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” juntos con los demás proyectos violadores de la CPLI y se haya capturado a los máximos responsables de su asesinato. #NoMásImpunidad #FaltanLosAtala Congreso de Honduras declara heroína nacional a Berta Cáceres El acuerdo también incluye agregar la imagen Cáceres en el billete de 200 lempiras que emite el Banco Central de Honduras. De igual modo, se conoció que la líder indígena, cuyo asesinato el 2-3 de marzo de 2016 fue condenado a nivel internacional, pasaría a darle nombre al máximo galardón ambiental que otorga el Congreso de la nación centroamericana. La ambientalista se oponía la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades del pueblo indígena lenca. En Xixón este año se plantaba un árbol en su memoria, en Contrueces, jardín del movimiento indígena, y un Mural por Berta-guardiana de los ríos puede verse aún en la Casa Sindical. Oviedo le dedicó una placa en un jardín en el Milán junto a la universidad, y otro mural en el parque de invierno. Su organización, el COPINH, recibiría el premio internacional DDHH 2017 del ayto de Siero, antes de que el alcalde actual eliminara dichos premios. Berta había estado en Asturias a instancias de Soldepaz.Pachakuti, y habia recibido el prestigioso Goldman ambiental en California el año anterior a su asesinato. Varios militares y exmilitares han sido condenados por el crimen. El gerente y exmilitar Castillo también fue condenado, pero la cuantía de su condena, 11 meses después del juicio, ha sido postergado en la audencia anunciada para darla a conocer. La familia y las organizaciones hondureñas, sin embargo, dicen que quien dio la orden fue el empresario Atala, y dicha investigación no avanza todavía. La hija de Berta y otras lideresas hondureñas (Defensoras de la Vida), aparecen con retrato y resumen histórico, en la Exposición de Gervasio Sánchez, organizada por Soldepaz.Pachakuti, que se mantiene hasta el 5 de junio en el museo Barjola de Gijón. http://www.pachakuti.org/spip.php?article1528 http://www.pachakuti.org/spip.php?article1211 Anabel Santiago y Xulio Arbesú le dedican una canción a Berta: https://vimeo.com/191771204